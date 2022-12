Türkische Kampfjets überfliegen erneut bewohnte griechische Inseln

Die EU hat solche Aktionen wiederholt verurteilt. Überflüge, besonders über bewohntes Gebiet, gelten als schwere Verletzung der Souveränität eines Landes.

Griechenland und die Türkei sind in vielen Belangen zerstritten, im Sommer 2020 standen sie kurz vor einer kriegerischen Auseinandersetzung. Konflikte gibt es unter anderem um Hoheitsrechte in der Ägäis und um die Ausbeutung möglicher Erdgasvorkommen in der Region.