Spanien: Wirft Premier Pedro Sánchez wirklich hin?

Dass Sánchez sich einfach nur des Rückhalts seines Lagers versichern will, scheint wenig plausibel. Vier Tage Bedenkzeit hat der Premier sich gegeben, das ist eine lange Zeit. Zu lange, um danach einfach zu sagen „Danke für eure netten Worten. Ich mache weiter“. Zumindest die Vertrauensfrage müsste er dem Parlament stellen. Aber die einfache Mehrheit, die er dazu bräuchte, hat er bereits jetzt hinter sich. Andererseits: Auch wer zurücktreten will, tut das in der Regel sofort.

Machtpolitiker Sanchez

Gut möglich also, dass der gewiefte Machtpolitiker diesmal tatsächlich tun will, was er sagt: Nachdenken. Seine Frau, seine Familie, schützen. Tatsächlich ist das politische Klima im Land so polarisiert, der Ton so rau, dass der Angriff auf sein privates Umfeld der berühmte Tropfen gewesen sein könnte, der das Fass zum Überlaufen brachte. Gerade weil er über die Justiz erfolgt und ins Private zielt. Denn seit Jahren zerren sich Spaniens Politiker wechselseitig vors Gericht.

Von „Lawfare“, also dem Missbrauch des Rechtssystems gegen politische Gegner, sprechen die katalanischen Parteien. Auch die linkspopulistische Podemos-Partei sah sich mehreren Klagen ausgesetzt, die im Nichts endeten und persönlichen Angriffen.

Die gesellschaftliche Debatte darüber hat Pedro Sánchez nun auf jeden Fall angestoßen. Sollte er am Montag tatsächlich zurücktreten, müsste das spanische Parlament einen neuen Premier wählen, vermutlich aus dem sozialistischen Lager. Neuwahlen könnten erst Ende Mai, ein Jahr nach den letzten, ausgerufen werden.

Dass Sánchez Ehefrau Begoña Gómez jemals juristisch belangt wird, ist unwahrscheinlich. Die Organisation „Manos Libres“ hat inzwischen eingestanden, dass ihre Anzeige teilweise auf Fake News beruht.