Spanien: Polit-Streit, Chaos und Corona-Rekordwerte

Ob man also nur auf der Gasse nicht rauchen darf oder auch auf Terrassen von Lokalen, wird in der Hauptstadt Madrid anders gehandhabt als in Galizien am Atlantik. Ähnlich kompliziert ist es auch mit anderen Verboten wie dem Schließen von Nachtklubs und Cocktailbars sowie einer totalen Maskenpflicht in der Öffentlichkeit.

In jeder einzelnen Region gebe es mehrere Entscheidungsträger, die alle mitreden würden, kommentiert etwa eine Vertreterin der Gesundheitsbehörden in Barcelona die Lage, „und jeder von denen hat seine eigene Sicht der Dinge. Das war nicht besonders hilfreich“.

Verbote wieder aufgehoben

Und damit es noch komplizierter wird, mischen sich auch noch die örtlichen Gerichte ein – wie etwa in Madrid – und heben die Rauchverbote, oder auch das Verbot, in der U-Bahn zu essen, als ungesetzliche Einschränkung der Bürgerfreiheiten wieder auf.

Spanien, das schon im Frühjahr das von der Pandemie am stärksten betroffene Land Europas war, ist erneut auf Negativ-Rekordkurs. 20.000 registrierte Neuinfektionen seit Freitag und ein Trend, der seit Tagen nur in eine Richtung zeigt, aufwärts.

Kritik am Regierungschef

Entsprechend massiv ist die Kritik der rechten Opposition am sozialistischen Premier Pedro Sanchez.