Spanien nimmt bewegenden Abschied von 28.400 Corona-Opfern

Von der Leyen, Felipe, Königin Letizia, Kronprinzessin Leonor (14), Infantin Sofía (13), Sánchez und zahlreiche weitere Teilnehmer der Trauerzeremonie legten zu den Klängen von Johannes Brahms („Geistliches Lied“) weiße Rosen an einer Votivflamme in der Mitte des Platzes nieder. Nicht wenige hatten dabei Tränen in den Augen, wie das spanische Fernsehen zeigte. „Das war der bewegendste Moment des Aktes“, kommentierte die Nachrichtenagentur Europa Press.



Mit dem Staatsakt wollte die Regierung nicht nur der Toten gedenken und sich beim Gesundheitspersonal bedanken, sondern auch die Verdienste der gesamten spanischen Gesellschaft in der „sehr schwierigen Zeit“ der Pandemie und des strengen Lockdowns würdigen. Die Spanier seien sehr diszipliniert gewesen, betonte Felipe.

Harte Zeitern

Ungeachtet des großen Aufgebots an Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland nahmen die Betroffenen die Hauptrollen ein. Vor Felipe durften der Bruder eines in Madrid mit Covid-19 gestorbenen Journalisten sowie die Krankenschwester aus Barcelona, Aroa Lopez, sprechen. „Es waren sehr harte Zeiten, wir fühlten uns so machtlos und wir wurden alle von einem schrecklichen Gefühl der Ungewissheit ergriffen“, sagte sie.



Vor dem Palast fanden sich am Morgen nur wenige Schaulustige ein. Viel zu früh am Morgen, jammerte ein Verkäufer spanischer Flaggen. Die Putzfrau Rosa fand es gut, dass die Toten geehrt werden. Aber der Staat habe in der Krise ziemlich versagt. „Ich hatte Covid, habe mich aber nicht ins Krankenhaus getraut, denn da brach ja gerade alles zusammen“, sagt sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe zu Hause auf dem Fußboden gelegen und kaum noch Luft bekommen. „Bei den Nottelefonen ging niemand dran und in einem Gesundheitszentrum haben sie mir die Tür vor der Nase zugeschlagen“, erzählt die 37-jährige Mutter von zwei Kindern. Ein Mann mit Hund schreit seine Wut heraus: „Ich habe jetzt keine Arbeit mehr und da drinnen feiern sie!“