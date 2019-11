Spanien: Große Koalition als einziger Ausweg

Sieger gab es an an diesem Wahlsonntag in Spanien eigentlich nur einen: Die Rechtsaußen-Partei Vox. Die hatte mit nationalistischen Sprüchen vom Unmut der Spanier über die Katalonien-Krise profitiert und ihre Mandate verdoppelt. Ansonst galt am Tag nach der Wahl in Madrid vor allem ein Motto: Von Niederlage keine Spur!

Vor allem die Sozialisten von Pedro Sanchez gaben sich als Sieger und betonten ihre Monopolstellung bei der Regierungsbildung. Dass man die neuerliche Wahl nach nur einem halben Jahr vom Zaun gebrochen, und nun das deklarierte Ziel, „klare Verhältnisse zu schaffen“, verfehlt hat, davon wollte die Partei nichts wissen.

Tatsächlich hat die PSOE eine klare Mehrheit im spanischen Unterhaus, wenn auch mit deutlichen Verlusten im Vergleich zur Aprilwahl. Eine Mehrheit gegen sie aber ist de facto unmöglich. Ein Dreierbündnis der Rechtsparteien, also der konservativen Volkspartei PP, der rechtsliberalen Ciudadanos und der Vox, kommt auf keine Mehrheit. Denn der Stimmenzuwachs von Vox und PP – letztere konnte so einen Teil der Verluste vom April wieder wettmachen – geht ausschließlich auf Kosten der Ciudadanos. Die sind politisch am Boden zerstört, ihr Chef Albert Rivera trat noch am Montag von allen Ämtern zurück und verlässt die Politik.