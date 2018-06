Spanien: Erste Risse im Netz der Korruption

Obwohl der „Fall Gürtel“ als komplexes Netzwerk zwischen Wirtschaftselite und Politik gilt, in dem sich allein 900 Politiker der PP verfangen haben, ist das Prinzip all dieser schmutzigen Geschäfte denkbar einfach. Jeder Unternehmer, der öffentliche Aufträge in Spanien haben wollte, musste die politischen Entscheidungsträger bezahlen. Die Abgaben beliefen sich laut den Angaben des nun verurteilten PP-Schatzmeister Luis Barcenas auf rund drei Prozent der Auftragssumme. Nachdem die einzelnen Politiker ihren Anteil eingestreift haben, floß der Rest in die Parteikassa.