Spalten, hetzen, lügen: Übler Wahlkampf in Israel geht zu Ende

Netanjahus Freude über die jüngst erfolgte US-Anerkennung der israelischen Annexion der Golan-Höhen wurde durch palästinensische Raketenangriffe aus dem Gazastreifen beendet. Netanjahu ließ sich aber nicht zu schweren militärischen Gegenschlägen hinreißen. Einen Tag nach neuen Raketen-Einschlägen in Israel ließ Netanjahu die Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder öffnen. Für mehr Waren als zuvor. Ein Schritt, der seinem Image als Staatsmann zuträglicher war als der Gang auf roten Teppichen in Moskau und Washington.

Auch seine Herausforderer konnten bisher kein glaubhaftes Konzept gegen Angriffe aus Gaza vorweisen. So feierte sich Netanjahu als „erfahrener Politiker mit dem Mut zum Wagnis“. Er erwähnte nicht, dass Sicherheitsberater ihm schon vor Jahren und vor den jetzt zunehmenden Angriffen eine Aufweichung des Boykotts zugunsten der Zivilbevölkerung in Gaza empfahlen. Netanjahu fehlte da aber noch der Mut zum Wagnis. Wieder einmal hat nun ein rechter Premier in Israel Erfolg. Mit linker Politik.