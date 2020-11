Spahn und Scholz erwarten noch heuer erste Impfungen

Impfung in normalen Arztpraxen

Spahn zeigte sich optimistisch, dass es nicht bis Ende 2021 dauern werde, bis alle Bevölkerungsgruppen durchgeimpft sind. So werde man wohl für viele der Impfstoffe keine tiefe Kühlung benötigen. Sie könnten in normalen Arztpraxen gegeben werden. "Und dann geht es schnell: Vergessen wir nicht, dass jährlich in wenigen Wochen bis zu 20 Millionen Menschen gegen Grippe geimpft werden", sagte Spahn.

Deutschland habe sich über die EU-Kommission oder bilaterale Verträge und Optionen mehr als 300 Millionen Impfdosen für Deutschland gesichert. "Auch bei zwei Dosen pro Impfung hätten wir dann genug für die eigene Bevölkerung und könnten mit anderen Ländern teilen", sagte Spahn.