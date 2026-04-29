Kindersperre für Soziale Medien: Was die EU gegen Instagram plant

Der Kampf gegen die US-Digitalgiganten beginnt auch diesmal mit einer Ermahnung, am Ende könnten Strafen in Milliardenhöhe stehen. Der US-Konzern Meta mit seinen Sozialen Medien Instagram und Facebook verstößt gegen den Schutz von Kindern und Jugendlichen, wie ihn die EU-Digitalgesetze vorschreiben. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der EU-Kommission.

Minderjährige unter 13 Jahren würden nicht effektiv am Benützen dieser Sozialen Medien gehindert. Die verwendeten Alterskontrollen seien viel zu leicht zu überwinden, meistens einfach durch die Angabe eines falschen Geburtsdatums. Damit beginnt ein EU-Verfahren gegen Meta. Der US-Konzern ist jetzt aufgefordert, auf die Vorwürfe in der Untersuchung zu antworten und sofort Maßnahmen zu setzen, um die Alterskontrolle zu verbessern. Sieht Brüssel die aber nicht als ausreichend an, kann Meta zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Die kann bis zu sechs Prozent des Jahresumsatzes von Meta betragen: 15 Milliarden Euro. Es wäre nicht das erste Mal, das die EU die US-Digitalriesen zur Kasse bittet. So gab es 2025 Strafen gegen Apple und ebenfalls Meta wegen anderer Verstöße gegen die EU-Digitalgesetze in der Höhe von Hunderten Millionen Euro.

Hauptziel Kinderschutz Derzeit aber ist der Kinderschutz, beziehungsweise dessen Versagen, die wichtigste Konfliktzone zwischen der EU und den Digitalkonzernen. Auch gegen das chinesische TikTok läuft bereits ein Verfahren, weil Minderjährige nicht nur weitgehend ungehindert Zutritt zu der Plattform haben, sondern deren Algorithmus sie auch gezielt abhängig macht. Auch hier geht es um mögliche Strafen in Milliardenhöhe. Zugleich sucht die EU gangbare Wege, um eine sichere und verlässliche Alterskontrolle auch praktisch umzusetzen. Die EU-Kommission hat eine eigene App zur Alterskontrolle entwickelt. Diese Software soll etwa einen Personalausweis oder Reisepass auslesen und das Alter speichern, ohne weitere persönliche Daten an die Plattformen weiterzugeben. So sollen Nutzer sich online sicher identifizieren können.