Treffen in Schweden: Auf den Spuren von Olof Palme

Um aus diesem Teufelskreis auszubrechen, braucht es einen wirtschaftlichen Aufschwung, darüber sind sich Sozialdemokraten einig. "Der Investitionsplan von Juncker ist ein erster Schritt", sagt Bundeskanzler Faymann. Beim EU-Gipfel kommenden Donnerstag und Freitag in Brüssel will er aber auch mehr soziale Gerechtigkeit in der EU einfordern. "Das ,Ja‘ zum europäischen Projekt gibt es nur dann, wenn die EU nicht nur ein wirtschaftliches Projekt bleibt, sondern auch eine soziale Union wird. Der Stärkung der Arbeitnehmerrechte muss ein viel größerer Stellenwert als bisher eingeräumt werden. Gelingt uns das nicht, wird die Europäische Union immer stärker unter Druck geraten", betonte Faymann nach dem Treffen im KURIER-Gespräch.

Sigmar Gabriel fügte hinzu, dass Europa "sozial entgegensteuern muss, weil viele Menschen immer weniger mit Europa anfangen können".

Der Sozialdemokraten-Gipfel in Bommersvik war der Startschuss für eine enge Zusammenarbeit zwischen sozialdemokratischen Parteichefs und Gewerkschaftern. Ziel ist eine soziale Klausel in den Europäischen Verträgen.

ÖGB-Chef Foglar will "mehr Integration in Richtung eines sozialeren Europas. Wenn die vier Grundfreiheiten der EU (freier Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr) für Sozial- und Umweltdumping verwendet werden, dann ist das ein Konstruktionsfehler der EU, der rasch beseitigt gehört". Gastgeber Löfven verlangte "gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort".

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat bereits signalisiert, die entsprechende Richtlinie verbessern zu wollen.