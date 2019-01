Sorge vor EU-Wahlen: „Fake News kennen keine Grenzen“

Einmal pro Monat will die Kommission von nun an die erzielten Fortschritte vorlegen. Allerdings, so warnte Sicherheitskommissar King, „hat der Vorwahlkampf schon begonnen, und wir müssen beim Kampf gegen Fake News noch schneller werden. Wir wollen nicht am Tag nach den EU-Wahlen aufwachen und erkennen, dass wir mehr hätten tun müssen.“