Sonneborn im Wahlkampf: "Ich ärgere gern dicke, alte, weiße Männer"

Drogen und eine Oligarchennichte mit ungewaschenen Füßen. Ich als Abgeordneter kann hinfliegen, wo ich will. Aber Ibiza ist mir zu warm im Moment, nach der Klimakatastrophe ist mir Belgien lieber. Belgier ist ja Klimakatastrophengewinner, das wissen Sie sicher, hier wird es warm und trocken und das ist viel angenehmer als auf spanischen Inseln.

Könnten Sie sich vorstellen, die Bildzeitung an einen russischen Oligarchen zu verscherbeln?

Jederzeit. Erstens brauchen wir Beziehungen nach Osten, und ich bin bereit einiges zu tun, um gute Beziehungen zu Moskau wieder aufzubauen. Und wenn sie die Bildzeitung geschenkt bekommen wollen, würde ich sagen: Ja: Zumal wir das Blatt dann los wären. Wir positionieren uns sehr offensiv und aggressiv gegen die Bildzeitung – und das soll auch so bleiben. Max Gold hat mal gesagt: Man muss zu den Leuten, die dort arbeiten, so unhöflich sein, wie es gerade noch geht.

Sie kandidieren wieder für das EU-Parlament. Was ist dieses Mal Ihr Wahlmotto?

Unser Wahlslogan lautet: Für Europa reicht’s. Das spielt darauf an, dass in Deutschland diese Wahl zu einer Schicksalswahl ausgerufen wurde. Vor jeder Wahl wird eine Stimmung aufgebaut, als ob die anstehende Wahl die wichtigste überhaupt sei und man daher keine kleinen Parteien wählen soll, sondern die Großen wählen muss. Ich bin fassungslos, wie nun alle beteuern, in der nächsten Legislaturperiode für Europa zu arbeiten und dabei vergessen, dass sie an der Macht sind. Die Konservativen und die Sozialdemokratie können ja alles durchsetzen, was sie wollen. Das würde ich gerne weiter begleiten und Öffentlichkeit herstellen.

Sie wollten doch Mauern bauen, zumindest haben Sie das in ihrem Wahlkampf 2014 versprochen. Wo ist die Mauer?

Es ist mir ein bisschen peinlich. Wir haben zwei Ideen eingeschleust in die Europa-Politik: da ist unser Prinzip: “ja zu Europa , nein zu Europa“ - das haben die Briten aufgenommen bis zum Exzess. Und das zweite ist der Mauerbau - das wird von der EU aufgenommen, in einer Art, eine Mauer um Europa herum in den nordafrikanischen Staaten aufzuziehen. Das ist mir sehr unangenehm, dass das auf eine Idee von uns zurückgeht, deshalb forcieren wir das nicht so. Ich glaube nicht, dass wir mit Militarisierung Europas und mit Grenzen vor Migration schützen können.