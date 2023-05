Angst vor einem pro-russischen Hackerangriffe beim Song-Contest

Russland dementiert

Russland bestreitet regelmäßig, dass es offensive Cyber-Operationen gegen den Westen durchführt. Oft werden sie von westlichen Experten "privaten" russischen Cyber-Organisationen nachgewiesen – wie privat die auch immer agieren.

Eine Reihe an Solidaritäts-Events bringt die Ukraine derzeit zumindest virtuell nach England. Am Sonntag hat die Simultan-Party "Rave UKraine" gleichzeitig in Liverpool und Kiew stattgefunden – inklusive Live-Übertragung in den jeweils anderen Club. Aufgrund der Ausgangssperre in Kiew begann die Party um 15 Uhr in England, 17 Uhr in der Ukraine.

Liverpool sei derzeit "Little Kiev", sagte Veranstalter Vlad Yaremchuk im Guardian. Und DJ Valery Neyman ergänzte: "Wir tun alles für unsere Zukunft." Dabei spiele auch Kunst eine wichtige Rolle. "Es ist wichtig, zu zeigen, dass wir uns nicht um Raketen und Drohnen kümmern. Wir können trotzdem feiern und Musik machen."

Russische Musiker sind vom 67. Eurovision Song Contest, der in der Geburtsstadt der Beatles stattfindet, ausgeschlossen.

