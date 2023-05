Die nächste Krönung in England: Der Song Contest beginnt

Die popkönigliche Beatles-Stadt Liverpool ist Schauplatz, eine Comeback-Story, wie sie so gerne erzählt wird, bahnt sich an, und irgendwo lauert auch ein bisschen ein Ätsch-Gefühl, dass die Brexitbriten den Song Contest trotzdem nicht loswerden: Der Papierform nach bietet die, am Dienstag mit dem ersten Halbfinale startende und am Samstag nach dem nachgerade byzantinisch komplizierten Auszählungsmodus zu später Stunde endende, Song-Contest-Woche alles, was die Menschen mögen, die den Song Contest mögen.

Und das sind, man weiß das, viele mehr als jene, die es zugeben: „Nein, ich habe nicht Krönung geschaut“ und „Nein, ich schaue nicht Song Contest“ ist ungefähr in gleichem Ausmaß eine Verzerrung des Sehverhaltens. Die Bekennerquote ist niedrig, die Seherquote zumeist hoch.