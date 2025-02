Kommt Putin wirklich je vor Gericht?

"Nürnberg II"

Das Sondertribunal ist die elegante Lösung, um Putin auch generell für seinen mörderischen Angriffskrieg zu belangen. Es basiert zwar nicht auf dem Mandat der UNO, was völkerrechtlich solider wäre, aber auf einer großen Koalition der Willigen: Mehr als 40 Staaten haben sich an den Vorbereitungen beteiligt, darunter auch die USA, Großbritannien oder Japan. Dass die Vereinigten Staaten mit an Bord sind, gilt als essenziell: Sie waren lange zögerlich, aus Furcht, das Tribunal könnte ein Türöffner für die Verfolgung von Kriegsverbrechen von US-Soldaten im Irak sein. Mit der jetzigen Konstruktion – die Ukraine schließt einen bilateralen Vertrag mit dem Europarat, die Richter werden international besetzt – wird das verunmöglicht.

Auch Österreich hat das Tribunal führend mitgestaltet. Zwei Treffen der „Core Group“ fanden im Herbst in Wien statt, hier wurde das Fundament zur Einigung gelegt. Angeklagt wird vor dem Tribunal, das in Den Haag nahe des IStGH eingerichtet wird, der Straftatbestand der Aggression – so wie bei den Nürnberger Prozessen gegen führende Vertreter des NS-Regimes in den 1940ern. Manche Experten sprechen darum auch von einem „Nürnberg II“, das da in Planung ist.