Sonder-Ermittler zu Trump: „Das ist nicht das, was der Bericht sagt“

Mueller bewegte sich in seinen Antworten so vorsichtig wie ein Bergsteiger auf der letzten Etappe zum Gipfel Mount Everest. Nur keine unbeabsichtigte Lawine auslösen. Genau das hatte das Justizministerium Mueller im Stile eines Maulkorb-Erlasses vor Sitzungsbeginn aufgetragen. Aus Sorge, der im Juni ausgeschiedene Top-Beamte könnte Klartext reden.

Immer wieder stiegen die Fragesteller darum in das Dickicht des Reports ab, der als eines der wichtigsten zeitgeschichtlichen Dokumente seit der Watergate-Affäre in den 70er Jahren gilt. Den aber aufgrund der in juristischem Fachchinesisch abgehandelten Komplexität selbst im Kongress kaum jemand wirklich gelesen hat.

Mueller machte sich diese Defizite zu Nutze, indem er beinahe im 60-Sekunden-Takt auf den Bericht verwies, wenn Demokraten wie Republikaner ihn wiederholt aufs Glatteis führen wollten. In der Hoffnung, seine mündlichen Erläuterungen gingen vielleicht über das geschriebene Wort hinaus. Und würden Donald Trump entweder um noch Einiges tiefer in Misskredit bringen – oder vielleicht exkulpieren. Robert Mueller, Profi schlechthin, ließ all diese Versuche eiskalt ins Leere laufen.

Ob die schwer verdauliche, zusehends zerfasernde parlamentarische Nabelschau, die live im Fernsehen übertragen wurde, kathartische Wirkung haben wird, ob also Präsident Trumps Selbst-Rehabilitierung in der Russland-Affäre von einem Amtsenthebungsverfahren verdrängt wird, erscheint unterdessen so fraglich wie vor der Anhörung.