Sogar Sex-Spielzeug ist in Texas strenger geregelt als Schusswaffen

Mehr als sechs St├╝ck - Sorry, aber das ist illegal. Die Rede ist hier nicht von Schusswaffen, sondern von Vibratoren, also Sex-Spielzeug. Dessen Besitz ist n├Ąmlich im US-Bundesstaat Texas beschr├Ąnkt. Mehr als sechs St├╝ck: nicht erlaubt.

Schnellfeuer-Gewehre ab 18

Im Gegensatz dazu darf im lone star state, der f├╝r seine traditionelle Liebe zu Waffen bekannt ist, eigentlich jeder eine Waffe besitzen. Ab 18 Jahren darf man sich etwa halbautomatische Schnellfeuergewehre zulegen, so wie etwa der Todessch├╝tze von Uvalde, der mehr als 20 Menschen vor wenigen Tagen damit ermordete. Der texanische Gouverneur Greg Abbott, ein Republikaner, hat die Regeln f├╝r Schusswaffen-Besitz erst im Vorjahr noch einmal gelockert. Seither gibt es f├╝r Menschen, die ├╝ber 21 Jahre alt sind, nicht einmal mehr die Notwendigkeit sogenannter "background checks". Das hei├čt, das vom Verk├Ąufer kontrolliert werden muss, ob der Kunde etwa bereits straff├Ąllig geworden ist, oder eine diagnostizierte psychische Krankheit hat. Auch die Identit├Ąt des K├Ąufers muss ├╝berpr├╝ft werden. Wie schlei├čig und im Endeffekt meist sinnlos diese Kontrollen, beweist gerade der aktuelle Fall. Da es sich bei den Schnellfeuer-Gewehren obendrein um Langwaffen handelt, ist der Kauf noch einfach als der von Pistolen.

Autos und Alkohol

Auch an Alkohol oder hinter das Steuer eines Autos schafft man es in Texas nicht so leicht, wie seinen Finger an einen Abzug zu kriegen. Alkohol ist wie fast ├╝berall in den USA erst ab 21 erlaubt. Ein Auto kann man zwar schon ab 15 fahren, aber daf├╝r braucht man die Zustimmung der Eltern und nat├╝rlich eine F├╝hrerschein-Pr├╝fung. Schusswaffengebrauch muss man im Gegensatz dazu nicht ├╝ben und es gibt auch keine beh├Ârdlichen Instruktionen f├╝r den Gebrauch. Stimmen die Eltern der Waffe zu, gibt es ├╝berhaupt kein Alterslimit in Texas. Dass zu lockere Regeln f├╝r Schusswaffen zu der Bluttat beigetragen haben k├Ânnten, davon will Gouverneur Abbott ohnehin nichts wissen: Es gehe hier um ein Problem mit einer Geisteskrankheit, meinte er.