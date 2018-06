Merkel sogar unter CSU-Wählern beliebter als Söder

"CSU-Spitze schadet eigener Partei"

"Mit ihrem rabiaten Vorgehen gegen die Kanzlerin schadet die CSU-Spitze nicht nur der Union insgesamt, sondern vor allem auch der eigenen Partei", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner der Mediengruppe RTL. "Die CSU kann nicht einmal die eigenen Anhänger geschweige denn die Mehrheit der bayerischen Landsleute überzeugen. Der erträumte große Sieg bei der Landtagswahl ist derzeit nicht in Sicht."

Die meisten Deutschen sind gegen den von CSU-Chef und Innenminister Seehofer geforderten nationalen Alleingang in der Flüchtlingspolitik. Sie unterstützen der Umfrage zufolge zu 71 Prozent die von Merkel angestrebte europäische Lösung. Auch 68 Prozent der Bayern wollen ein gemeinsames europäisches Vorgehen. In ganz Deutschland kämen CDU und CSU derzeit wie schon in der Vorwoche auf 30 Prozent, den niedrigsten Wert seit der Bundestagswahl. SPD würde 17 Prozent erhalten, die FDP 9 Prozent, die Grünen 13 Prozent, die Linke 10 Prozent und die AfD 15 Prozent.

Die Daten zur politischen Stimmung in Bayern wurden von Forsa am 21. und 22. Juni 2018 in Bayern erhoben. 1033 Menschen wurden befragt, die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- drei Prozentpunkten.