So sieht die Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un aus

Am Freitag hatte der nordkoreanische Machthaber den international kritisierten Test einer Interkontinentalrakete als Beleg dafür gewertet, dass sein Land jede atomare Bedrohung abwehren könne. Kim habe erklärt, ausländische Mächte zwängen Nordkorea, die nukleare Abschreckung auszubauen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Jeder Angriff auf Nordkorea werde zur Zerstörung der Angreifer führen.

Kim rief demnach dazu auf, weitere strategische Waffen zu entwickeln und den Einsatz von Atomwaffen zu trainieren. Die am Freitag abgeschossene Rakete stürzte knapp 200 Kilometer vor der Küste Japans ins Meer. Die Regierung in Tokio und die USA warfen Nordkorea vor, die Sicherheit in der Region zu gefährden. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den Test für seine Sitzung am kommenden Montag auf die Tagesordnung gesetzt.