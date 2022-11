Slowenische Präsidentenwahl: Liberale Quereinsteigerin als Favoritin

In Slowenien findet am Sonntag die Stichwahl für das Präsidentenamt zwischen dem konservativen Ex-Außenminister Anže Logar und der liberalen Rechtsanwältin Nataša Pirc Musar statt. Die parteiunabhängige Quereinsteigerin geht als Favoritin in die zweite Runde: die jüngsten Umfragen sagen ihr einen klaren Sieg gegen den langjährigen Politiker und aktuellen Oppositionsabgeordneten der rechtskonservativen Demokratischen Partei (SDS) voraus.