Slowakischer Ex-Premier Pellegrini verlässt die Smer-Partei

Der slowakische Ex-Premier und Partei-Vize der Smer (Richtung), Peter Pellegrini, hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass er seine Partei nach 20 Jahren verlassen wird. Damit ist der Eklat bei der Mitte-Rechts-Partei der Sozialdemokraten, die jahrelang führende politische Kraft in der Slowakei waren, fix. Pellegrini war zuletzt die Nummer zwei in der Gruppierung von Parteigründer Robert Fico gewesen.

Lack ist ab

Pellegrini erklärte in der Stadt Banska Bystrica vor Journalisten, er verzichte auf den Posten des Partei-Vize, um einen Machtkampf zu verhindern, der der Smer schaden würde. Er könne sich seine politische Zukunft in einer Gruppe mit Fico nicht weiter vorstellen, sagte er. Die Smer, zweifellos das erfolgreichste politische Projekt der Slowakei, habe angefangen ihren Glanz zu verlieren. Er fühle die Pflicht der Sozialdemokratie der Slowakei eine neue Perspektive zu geben, so der 44-Jährige.

Seine Entscheidung habe er dem Parteichef Fico bereits schriftlich mitgeteilt. In den nächsten Tagen werde er auch Schritte einleiten, die zu seinem definitiven Rückzug aus der Smer führen würden, so Pellegrini.

Der Rückzug von Pellegrini aus der Fico-Partei wurde in der Slowakei bereits länger diskutiert. Gerüchte über angebliche Diskrepanzen zwischen den zwei starken Männern der Smer haben aber sowohl Fico als auch Pellegrini lange abgewiesen.