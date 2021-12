Slowakischer Ex-Premier Fico von Polizei festgenommen

Der Smer-Chef geht seit Monaten auf Konfrontationskurs gegen die amtierende Vier-Parteien-Regierung von Ministerpräsident Eduard Heger. Er kritisiert vor allem die chaotischen und widersprüchlichen Pandemie-Auflagen und eine diskriminierende Spaltung der Bevölkerung in Geimpfte und Ungeimpfte. Die Impfung gegen Covid-19 müsse eine freie Entscheidung jedes Einzelnen bleiben, forderte er. Staatschefin Zuzana Caputova wirft er wiederum vor, sie habe ein Referendum über die Abhaltung von Neuwahlen vereitelt, für das die Opposition im Sommer mehr als 600.000 Unterschriften gesammelt hatte.

Wachsende Unzufriedenheit

In der Slowakei wächst seit Monaten die Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierungskoalition und den von ihr beschlossenen Pandemie-Maßnahmen. Aktuell gilt in dem Land, in dem weiterhin weniger als 50 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, ein Lockdown für Ungeimpfte, ab dem morgigen Freitag tritt auch eine nächtliche Ausgangssperre von 20 Uhr abends bis 5 Uhr früh in Kraft.

Während das Vertrauen in die Regierungspolitiker immer mehr absackt, ist Fico auch dank seiner häufigen und äußerst regierungskritischen öffentlichen Auftritte erneut zu einem der vertrauenswürdigsten Politiker des Landes aufgestiegen. Aktuell liegt er gleich hinter der beliebten Präsidentin Caputova und seinem Nachfolger als Ministerpräsident, Peter Pellegrini. Dieser hat inzwischen eine eigene neue Partei namens Hlas (Stimme) gegründet. Auch die Hlas bezeichnete die Festnahme eines Oppositionsführers als absolut unzulässig. In einer aktuellen Meinungsumfrage erklärten 86 Prozent der Befragten, dem Chef der stärksten Regierungspartei "Gewöhnliche Menschen" (Olano), Ex-Premierminister Igor Matovic, nicht zu vertrauen.