Millionär Kiska wird neuer Präsident

Herz, Verstand und Charakter" – mit Plakaten mit diesen drei Schlagworten warb der Politneuling Andrej Kiska in der ganzen Slowakei um Sympathie. Mit Erfolg, denn auch die Slowaken haben genug von etablierten Politikern: Der 51-jährige parteilose Millionär und Philanthrop wird neuer slowakischer Staatschef. Kiska besiegte in der Stichwahl am Samstag mit 59,4 Prozent ganz klar den langjährigen Toppolitiker und Premierminister Robert Fico. Der kam lediglich auf 40,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag knapp über 50 Prozent. In der Hauptstadt Bratislava gewann Kiska sogar mit 72 Prozent. Dabei, so Politologen, wählten sie "die Katze im Sack".

"Ich will das Vertrauen der Menschen in die Präsidentschaft wiederherstellen und für allen anständige Menschen da sein", betonte Kiska nach der Wahl. Laut Analysen in Bratislava hegen die Slowaken die Hoffnung, dass Kiska mehr gegen die hohe Arbeitslosigkeit und Korruption unternimmt als Fico – auch wenn die Kompetenzen des Präsidenten nicht größer sind als jene des österreichischen Staatschefs. Die Niederlage Ficos wird auch als Denkzettel für seine linke Regierung gedeutet, die über eine absolute Mehrheit im Parlament verfügt.

Die Slowaken sehen in Kiskas Laufbahn eine Parallele zu Tschechien, wo der politisch unerfahrene Milliardär Jan Babis (übrigens slowakischer Abstammung) zum Finanzminister wurde und mittlerweile der populärste Politiker im Lande ist.