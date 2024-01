Slowakei ist gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine

Die Slowakei lehnt einen NATO-Beitritt der Ukraine ab und will notfalls ein Veto dagegen einlegen. Das sagte Ministerpr├Ąsident Robert Fico am Samstag im ├Âffentlich-rechtlichen Radio RTVS in Bratislava.

Er werde am Mittwochmorgen in die Ukraine reisen und im Grenzort Uschhorod seinen Amtskollegen Denys Schmyhal treffen, k├╝ndigte der linksnationale Regierungschef an.