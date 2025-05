Riesenfrühjahrsputz: Wie ein Österreicher Nordmazedonien zum Aufräumen motiviert

Und dahinter steckt ein Österreicher. Eigentlich ist der 51-jährige Grazer Hannes Jäckl Musiker. Als er vor acht Jahren in Skopje auftrat, lernte er die langjährige Journalistin Gordana Sofija , seine heutige Lebenspartnerin, kennen – und blieb dort. Irgendwann beschlossen die beiden, ihre Erfahrungen im Event- und Kommunikationsbereich zu nutzen, um etwas gegen das riesige Müllproblem in Sofijas Heimat zu unternehmen.

Das sogenannte "Generalka Weekend" ist laut Veranstaltern mit 20.000 Teilnehmern schon 2024 zum zweitgrößten Event des Landes herangewachsen, nur zu den Wahlen gehen demnach noch mehr Menschen. Diesmal könnten es nochmal doppelt bis dreifach so viele werden, hofft man. Die lokalen Medien sind voll mit Berichten darüber, Präsidentin Gordana Siljanovska-Davkova hat am Mittwoch erstmals zur Teilnahme aufgerufen.

Im Haus, im Park, in der Schule, vor der Firma – im kleinen Westbalkanstaat Nordmazedonien ist der jährliche Frühjahrsputz für viele keine private Angelegenheit mehr. Wie schon in den vergangenen vier Jahren wird auch dieses Wochenende im ganzen Land gemeinsam aufgeräumt. Mit Verwandten, Freunden, Kollegen, Bekannten, Fremden.

Allgemein gibt es viel zu tun, was den Umweltschutz in Nordmazedonien angeht. So ist Skopje nach dem bosnischen Sarajevo laut World Air Quality Report aktuell die europäische Stadt mit der schlechtesten Luftqualität. Schon 2018 fand eine Studie heraus, dass die Luft zu diesem Zeitpunkt so sehr verschmutzt war, dass die Bewohner durchschnittlich zwei bis drei Jahre früher starben.

Im albanisch-mazedonischen, artenreichen Ohrid-See im Südwesten ist die Biodiversität aufgrund des boomenden Tourismus in Gefahr – die Infrastruktur, etwa was Abwasser angeht, ist für die zahlreichen Menschen nicht ausgestattet.