Diese Stadt hat die schlechteste Luftqualität in ganz Europa

Im Jahr 2022 starben laut Schätzungen 357.000 Menschen in Europa an den Folgen der Luftverschmutzung. Die meisten dieser Todesfälle lassen sich auf Feinstaubbelastung zurückführen. Luftverschmutzung verursacht zudem zahlreiche gesundheitliche Probleme, darunter Herz- und Atemwegserkrankungen, Schlaganfälle, Diabetes, Lungenkrebs sowie Komplikationen bei Geburten, wie Euronews berichtet.

Da PM2,5-Partikel extrem klein sind – etwa 1/20 so breit wie ein menschliches Haar – können sie die natürlichen Abwehrmechanismen des Körpers leicht umgehen und bis in die Lunge oder den Blutkreislauf gelangen.

Feinstaubkonzentration doppelt so hoch wie WHO-Grenzwert

In der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt Sarajevo wurde laut IQAir eine Konzentration von PM2,5-Partikeln von 30,8 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) gemessen. Das bedeutet, dass sich in einem Kubikmeter Luft 30,8 Mikrogramm Feinstaubpartikel befinden. Der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Tagesgrenzwert liegt bei 15 µg/m³.

Der in Sarajevo gemessene Wert ist somit mehr als doppelt so hoch und kann insbesondere für empfindliche Bevölkerungsgruppen wie Kinder, ältere Menschen oder chronisch Kranke gesundheitsschädlich sein.

Auf Platz zwei der Städte mit der höchsten Feinstaubbelastung befindet sich die nordmazedonische Hauptstadt Skopje, gefolgt von der serbischen Hauptstadt Belgrad auf Platz drei.