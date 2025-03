Messwerte überschritten: Luftqualität "alles andere als gut"

An der Mehrheit der österreichischen Messstellen sind im Vorjahr von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene Richtwerte für Luftschadstoffe überschritten worden.

Die von der WHO empfohlenen Richtwerte wurden bei 107 von 147 Stickstoffdioxid-Messstellen und bei 73 von 75 PM2,5-Feinstaub-Messstellen überschritten, berichtete der VCÖ am Montag in einer Aussendung. "Dank zahlreicher Maßnahmen ist die Luftverschmutzung in Österreich in den vergangenen 20 Jahren deutlich zurückgegangen. Aber die Belastung durch Feinstaub und Stickstoffdioxid ist aus Gesundheitssicht nach wie vor zu hoch", betonte VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky.

Ab 2030 strengere EU-Werte

"Die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Werte werden an den meisten Messstellen in Österreich massiv überschritten", erläuterte Jaschinsky. Da die aktuellen Schadstoffgrenzwerte der Europäischen Union zu hoch sind, wurde in der EU eine Reduktion der Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid beschlossen. Doch diese treten erst im Jahr 2030 in Kraft und sind immer noch doppelt so hoch wie von der WHO empfohlen, hielt der VCÖ fest.