Skandal um Sarkozy stürzt UMP in Krise

„Wir haben nur mehr wenige Wochen, um die UMP vor einem Desaster zu retten“, erklärte Ex-Premier Francois Fillon, der beim Rücktritt von Copé federführend war. Fillon wird Mitte Juni gemeinsam mit zwei weiteren Ex-Regierungschefs, Alain Juppé und Jean-Pierre Raffarin, die provisorische Führung der UMP übernehmen. Der Kongress im Oktober soll einen „kompletten Neustart“ der Partei ermöglichen.

Letztlich geht es um den Bestand des Mitte-Rechts-Lagers in Frankreich und damit auch um eine potentiell mehrheitsfähige bürgerliche Kraft, die dem Sog von Marine Le Pen widerstehen kann. Wären die konservative UMP und die Zentrumspartei UDI, so wie meistens in der Vergangenheit, auch bei den EU-Wahlen gemeinsam angetreten, hätte der „ Front National“ von Le Pen wohl nicht Platz eins belegt. Zusammengerechnet stimmten über 30 Prozent der Wähler für die moderaten bürgerlichen Oppositionsparteien.