Sieg für Sinn Fein bei Kommunalwahl in Nordirland zeichnet sich ab

Bei der Kommunalwahl in Nordirland deutet sich erstmals ein Sieg einer Partei an, die für die Vereinigung mit dem EU-Nachbarland Irland eintritt. Nach Auszählung von 311 der 462 Sitze lag die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein mit 104 Mandaten klar in Führung. Die stärkste protestantisch-unionistische Kraft DUP hatte bis Samstagvormittag 85 Sitze gewonnen, wie die Zeitung "Belfast Telegraph" berichtete.

Sinn Fein hatte bereits bei der regionalen Parlamentswahl vor einem Jahr erstmals die meisten Stimmen erhalten. Die Wahl am Donnerstag habe die nordirische Politik "dramatisch verändert", kommentierte die Zeitung. Der Rückhalt für die Befürworter der Union mit Großbritannien bröckele weiter, während sich die Republikaner zunehmend um Sinn Fein scharrten.