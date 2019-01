Sind wir "Schlafwandler"? Diese Gefahren bedrohen die Welt

Was bedroht den Planeten Erde und unsere Gesellschaft am ehesten? Was ist also gefährlich und zugleich gar nicht einmal unwahrscheinlich? Was hingegen hätte fatale Folgen, ist aber sehr unwahrscheinlich? Diese Fragen versucht das Weltwirtschaftsforum ( WEF) jährlich in einem „Global Risks Report“, sprich einem „Weltrisikobericht“ zu beantworten.

Die Ergebnisse für 2019: Der Klimawandel ist das größte Risiko für die Welt. Besonders Wetterextreme, Versagen beim Klimaschutz und bei der Anpassung an den Klimawandel sowie Naturkatastrophen stellten die wahrscheinlichsten Gefahren dar, urteilt das WEF. Der Bericht wurde am Mittwoch in London vorgestellt.

„Von allen Risiken ist es bei der Umwelt am offensichtlichsten, dass die Welt in eine Katastrophe schlafwandelt“, heißt es in der Studie.