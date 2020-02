Sicherheitskonferenz: Gründe für das Schwächeln des Westens

Als einer der wichtigsten und mächtigsten Gäste der Konferenz in München darf sich jedenfalls Chinas Außenminister Wang Yi fühlen. Er steht für den Machtzuwachs des Riesenreiches. Dass China nicht daran denkt, weltpolitisch nach den Regeln des Westens zu spielen, spüren USA und EU schon lange.

Zwar schwächelt China wegen des Handelskrieges mit den USA derzeit etwas. In Europa wächst dennoch die Sorge, vom Reich der Mitte auf Dauer überrollt zu werden. China scheut nicht vor unfairen Wirtschaftspraktiken zurück. Das Handelsdefizit der EU gegenüber China macht besonders deutlich, wie groß der Vorsprung mittlerweile ist: 185 Milliarden Euro betrug es 2018. Zudem investiert China in den Ausbau von Militärstützpunkten. Beispiel: Die größte US-Militärbasis in Afrika liegt in Dschibuti – mit 5.000 stationierten Soldaten. Seit 2017 hat auch China dort einen Stützpunkt aufgebaut – mit knapp 10.000 Soldaten.

China nutzt seinen neuen Einfluss und sein wirtschaftliches Gewicht, um sich als eine Alternative zum Westen und gegenüber der EU als Alternative zu den USA zu präsentieren.

Weshalb in München die Frage aufkam: Wird mit dem wachsenden Einfluss Chinas der Westen selber weniger westlich?