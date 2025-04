Vučić brachte nämlich seinen in Serbien geborenen Freund, den langjährigen Bürgermeister der slowenischen Hauptstadt von Ljubljana, Zoran Janković , ins Spiel. Er glaube, dass man bei künftigen Wahlen von Janković mehr als nur eine Beraterrolle erwarten könne. "Ich würde mir wünschen, dass er die Hauptrolle übernimmt und ich als sein Helfer fungiere", so Vučić, wenngleich er die im Frühjahr 2027 anstehenden Präsidentschaftswahlen nicht direkt erwähnte.

Eine Verfassungsänderung ist wohl nicht möglich

Zuvor waren in der, seit 2012 regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS), Ideen zu hören, die Verfassung abzuändern, um Vučić eine dritte Amtszeit zu ermöglichen. Allerdings wäre dafür eine Zweidrittelmehrheit im Parlament notwendig, welche das Regierungsbündnis derzeit nicht hat. Während Vučić Pläne zu seiner politischen Zukunft macht, scheint sich die Krise weiter zu vertiefen. Laut der nicht staatlichen Organisation CRTA wurden alleine im März landesweit über 1.697 Protestaktionen von Studenten, die seit Ende November alle staatlichen Universitäten unter Blockade halten, und unzufriedenen Bürgern veranstaltet.

Präsident Vučić will am kommenden Samstagabend in Belgrad seinen Anhängern die, in der Entstehung begriffene, "Bewegung für das Volk und den Staat" vorstellen. Man vermutet, dass er sich damit von der in tiefer Korruption steckenden SNS distanzieren will, wenngleich auch diese künftig zur Bewegung gehören soll.