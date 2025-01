Proteste in Serbien: Warum Vučić seinen Premier geopfert hat

Erst der Bau-, dann der Innen- und jetzt der Premierminister: Die seit zwei Monaten andauernden Studentenproteste, die sich auf Städte in ganz Serbien sowie die Diaspora im Ausland ausgebreitet haben und an denen mittlerweile zahlreiche andere Bevölkerungsgruppen teilnehmen, führten am Dienstag zum Rücktritt des bereits dritten Regierungsmitglieds.

Miloš Vučević legte sein Amt zurück, nachdem mehrere Demonstranten in der Nacht von einem Schlägertrupp verprügelt worden waren – eine Medizinstudentin musste offenbar mit einem Kieferbruch ins Krankenhaus. Gleichzeitig ließ er es sich nicht nehmen, noch einmal dem „Ausland“, das sich die Proteste laut ihm „ausgedacht“ habe, die Schuld für das Polit-Chaos zuzuschieben.