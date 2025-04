Proteste in Serbien: Ein Arzt soll Vučićs Polit-Schmerzen lindern

Bis 18. April soll sie stehen – die neue serbische Regierung, die viele im Land nicht wollen. Nach dem künftigen Premierminister hat in der Bevölkerung jedenfalls kaum jemand gefragt, denn der war vor der Verkündung durch Präsident Aleksandar Vučić am Wochenende weitestgehend unbekannt.

Macut habe sich seine Expertise an guten Universitäten in Bologna, Genf, Uppsala und Oxford geholt, betonte Vučić. Er setze sich für Frauengesundheit ein, fügte er hinzu. Und wenn Europa eine Ärztin an seiner Spitze haben könne, gehe das auch in Serbien mit Erfolg, so der Präsident in Anspielung auf den beruflichen Hintergrund von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Zudem beteuerte der Präsident einmal mehr, der Staat habe nach dem Einsturz des über korrupte Wege gebauten Bahnhofsvordaches in Novi Sad im November mit mittlerweile 16 Toten – der Auslöser der Proteste – alles getan, was er könne. „Viel schneller als sonst in der Welt“ seien Strafverfahren gegen die Verantwortlichen eingeleitet worden, die Familien hätten Hilfe angeboten bekommen, man sei die Angelegenheit transparent angegangen. Die Demonstranten, und auch viele Politikexperten, beurteilen all das ganz anders.

Die von Studierenden initiierte und angeführte, aber gesellschaftlich breit gefächerte Protestbewegung bezeichnete der Präsident wie schon zuvor als gewalttätig, stellte sie als gefährlich dar – wohl, damit weniger sich hin trauen. Das könnte auch ein Grund für den mutmaßlichen Einsatz einer Schallkanone bei einem der letzten Proteste gewesen sein.

Proteste forderten keinen neuen Premier

Vučićs Anhänger Macut ist nicht nur ein politisch unbeschriebenes Blatt. Sondern auch ein renommierter Professor, quasi einer von den Unis, von denen die Demonstrationen eben ausgehen. Es ging den Protestierenden aber offiziell nie um die Neubesetzung politischer Ämter. Sie wissen, dass alle Macht von Vučić ausgeht, und fordern, dass staatliche Institutionen unabhängig ihre Arbeit machen können.