Ähnliche Probleme gibt es auch im Rest der Region. In Albanien gingen deshalb vergangenes Jahr ebenfalls Tausende, vor allem Oppositionelle, auf die Straßen. Und in Nordmazedonien sorgte kürzlich eine Brandkatastrophe in einem Club, bei der 59 Menschen gestorben sind, für Bestürzung – die Lizenz der Diskothek war ungültig, wurde durch Bestechung erteilt. Auch in Kočani, wo das Unglück passiert ist, wird nun protestiert.

"Ermittlungen selten, Verurteilungen noch seltener"

Laut Prokić ist der gesamte Westbalkan von schwerer Korruption betroffen, wenn sie sich auch von Land zu Land in Ausmaß und Art unterscheide. "Überall weisen Informationen, meistens von der Zivilgesellschaft und Journalisten aufgedeckt, auf Korruption hin, teils von hochrangigen Beamten." Oft passiere aber nichts: "Ermittlungen sind sehr selten, Verurteilungen noch seltener." Die geringe Achtung der Rechtsstaatlichkeit – übrigens ein zentrales Thema, was den EU-Beitritt der Staaten angeht – sei besorgniserregend.