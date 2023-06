Selenskij und die Mönche: Orthodoxe kämpfen um Kiews Höhlenkloster

An diesem Sommertag leuchten die vergoldeten Kuppeln trotz der dicken Wolken über der weitläufigen Anlage. Die neue Museumsdirektion will das historische Plateau von allem Russischen säubern.

Polizisten patrouillieren vor den Eingängen des Klosters oder sitzen in Streifenwagen. Es gibt Personenkontrollen. Das Kloster ist so etwas wie ein eigener kleiner Konfliktherd in diesem großen Krieg.

Touristen kommen kaum noch zu der weltberühmten Sehenswürdigkeit, die in einem verzweigten unterirdischen Höhlensystem auch mumifizierte Überreste von Geistlichen beherbergt. Beschäftigte des Museums sprechen hinter vorgehaltener Hand von einem Klima der Angst, einer „Hexenjagd“. Gläubige in Kapellen beten, dass ihnen der heilige Ort als Halt im Krieg nicht entrissen wird.