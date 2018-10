Ukraine-Russland: Der Krieg der Kirchen

Es ist die Anerkennung der Unabhängigkeit der Ukraine auf kirchlicher Ebene knapp 30 Jahre nach der politischen. Eine kleine Entscheidung: Das Patriarchat in Konstantinopel, oberste Instanz der Orthodoxen Kirchen, übernimmt die Führung des Kiewer Patriarchats, einer Kirche, die es nach orthodoxem Kirchenrecht an sich nicht gibt. Seit seiner Gründung 1992 war das Kiewer Patriarchat praktisch nicht mehr als eine nicht anerkannte Freikirche. Ihr Gründer, Patriarch Filaret Denisenko, war von Konstantinopel 1992 sogar exkommuniziert worden. Jetzt soll die Kirche die Unabhängigkeit zugesprochen bekommen und einen eigenen Patriarchen erhalten: Filaret Denisenko. Damit endet eine Phase von mehr als 300 Jahren, in denen das Territorium der Ukraine dem Moskauer Patriarchat zugesprochen war. Die Entscheidung von Konstantinopel darüber oblag letztlich Patriarch Bartholomaios I., dem faktischen Oberhaupt der Orthodoxen Kirchen.

Sein Beschluss ist einer mit riesiger politischer sowie historischer Tragweite. Die russisch Orthodoxe Kirche ist in der Ukraine flächendeckend vertreten – mit einem Schwerpunkt im Osten des Landes. Zwar bekennen sich landesweit gerade einmal um die 13 Prozent der Ukrainer zum Moskauer Patriarchat, rein seelentechnisch gesehen aber sind praktisch alle in den Jahren der Sowjetunion getauften Ukrainer russisch Orthodox. Eine andere Kirche existierte nicht. Die vor allem die im Westen vertretene, mit Rom unierte Griechisch Katholische Kirche war der Orthodoxen Kirche zwangsangegliedert worden. Ein Kiewer Patriarchat existierte es nicht.

Details der künftigen Regelungen Konstantinopels sind zwar noch nicht bekannt, aber kirchenrechtliche Praxis in der Orthodoxie ist es, dass auf dem Gebiet eines orthodoxen Staates keine zwei Kirchen unter dem Dach des Ökumenischen Patriarchats existieren dürfen. Im Rahmen dieser Praxis würde das Moskauer Patriarchat also jedes Recht darauf verlieren, in der Ukraine tätig sein zu können. Nachdem das Moskauer Patriarchat in vielerlei Hinsicht durchaus auch als außenpolitisches Werkzeug des Kreml tätig ist, stellt die Entscheidung einen massiven Einschnitt dar.