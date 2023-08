Selenskij: Ukraine will im Krieg mehr auf Drohnen setzen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat die Bedeutung von Drohnen für die Verteidigung seines Landes gegen den russischen Angriffskrieg betont. "Drohnen sind die `Augen ́ und der Schutz an der Front.(...) Drohnen sind eine Garantie dafür, dass Menschen nicht mit ihrem Leben bezahlen müssen in Fällen, in denen Drohnen eingesetzt werden können", so Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache. Die Ukraine sei dabei, die Produktion der Drohnen "erheblich" zu steigern.

Selenskij unterstrich auch, wie wichtig Drohnen-Lieferungen durch internationale Partner seien. "In jeder Brigade fragen die Kämpfer als erstes nach Drohnen, elektronischer Kriegsführung und militärischer Luftverteidigung", sagte der ukrainische Staatschef mit Blick auf mehrere Frontbesuche, die er in den vergangenen Tagen absolvierte.