Selenskij wird "Siegesplan" am 12. Oktober präsentieren

Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland findet in einer Woche ein Ukraine-Gipfel statt, zu dem US-Präsident Jose Biden lädt. Bei dem Treffen der US-geführte Kontaktgruppe zur Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine will Biden die Bemühungen der mehr als 50 Länder koordinieren, die Kiew in ihrem Abwehrkampf unterstützten, hatte das Weiße Haus mitgeteilt.