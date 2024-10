Neuer NATO-Generalsekretär Mark Rutte zu Besuch in Kiew

Das Land müsse weiter in seinem Kampf gegen Russland unterstützt werden, sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij in Kiew.

Gespräche über den "Siegesplan"

In Kiew will Selenskij mit Rutte seinen angekündigten "Siegesplan" besprechen. Er würde sich wünschen, dass die Alliierten iranische Raketen und Drohnen auch in der Ukraine derart abschießen würden, wie sie dies in Israel getan hätten, sagt Selenskij. Zudem wiederholt er seine Forderung, an die Ukraine gelieferte westliche Waffen auch gegen Ziele tief auf russischem Gebiet einsetzen zu dürfen.

Rutte hatte bei seinem Amtsantritt am Montag betont, er stehe fest an der Seite der Ukraine in deren Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg.