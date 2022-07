Selenskij: Russland ist ein "Terrorstaat"

Tag 142 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine:

Nach dem Raketenangriff auf das Zentrum der Großstadt Winnyzja im Westen der Ukraine mit zahlreichen getöteten Zivilisten hat Präsident Wolodymyr Selenskij Russland als „Terrorstaat“ bezeichnet. „Kein anderer Staat in der Welt stellt eine solche terroristische Gefahr dar, wie Russland“, sagte Selenskij in seiner am Donnerstagabend veröffentlichten Videoansprache.

Kein anderes Land auf der Welt nehme sich heraus, jeden Tag mit seinen Raketen und seiner Artillerie „friedliche Städte und alltägliches menschliches Lebens“ zu vernichten, sagte Selenskij. Bei dem Raketenangriff seien am Donnerstag in Winnyzja 23 Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. Das seien noch nicht die endgültigen Zahlen. Die Suche nach Dutzenden Vermissten in den Trümmern gehe weiter, sagte Selenskij. Es gebe auch viele Schwerverletzte.