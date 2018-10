Selbstmordgefährdete Kinder: Verzweiflung in australischen Camps

Schlimmer als Gefängnis

"Unsere Patienten beschreiben die Situation oft als weitaus schlimmer als im Gefängnis zu sein, denn im Gefängnis weiß man zumindest, wann man rauskommt", berichtete O'Connor.

Ärzte ohne Grenzen hätten 78 Flüchtlinge behandelt, die versucht hatten, sich selbst zu töten, über Selbstmord nachdächten oder sich selbst verletzten. Sie sprachen von einer "tiefen Verzweiflung", in der die Patienten lebten, in dem "viele ihren Lebenswillen verloren" hätten. "Neunjährige Kinder haben Vertretern von MSF gesagt, sie würden lieber sterben, als in der Hoffnungslosigkeit auf Nauru zu leben."

MSF erklärte, alle Helfer hätten Nauru bereits verlassen und die Menschen in einem verzweifelten Zustand zurücklassen müssen. Die australische Regierung hatte am Montag mitgeteilt, sie werde nicht einspringen, um die bisher von MSF geleistete Arbeit weiterzuführen. Stattdessen arbeite sie weiterhin mit der Organisation International Health and Medical Services (IHMS), sagte Gesundheitsminister Greg Hunt dem Radiosender ABC. Aktivisten kritisieren allerdings, dass diese von der Regierung finanziell unterstützte Organisation nicht in der Lage sei, die Probleme der Asylwerber anzugehen.