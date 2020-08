"Sehr gefährlich": Erdogan zeigt sich im Gasstreit unnachgiebig

Keine Drohung kann die Türkei nach den Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan davon abschrecken, im östlichen Mittelmeer nach Bodenschätzen zu suchen. Die Türkei sei entschlossen, ihre Ansprüche in dem Seegebiet wahrzunehmen, sagte er am Mittwoch. Die Regierung in Ankara wolle den Streit im Dialog lösen.

Von den Akteuren in der Region erwarte er Bemühungen, um die Spannungen zu entschärfen. Die EU-Mitglieder Griechenland und Zypern werfen der Türkei dagegen vor, ihre Seegrenzen zu verletzen.