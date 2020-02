Seehofer: "Müssen verhindern, dass sich 2015 wiederholt"

Seehofer hatte im November die Kontrollen an den deutschen Grenzen verschärft. Konkreter Anlass war damals die Wiedereinreise des Clan-Chefs Ibrahim Miri aus dem Libanon. Miri ist nach Angaben der deutschen Sicherheitsbehörden das Oberhaupt eines kriminellen Familienclans. Er war voriges Jahr - nach Jahren der Ausreisepflichtigkeit - von Deutschland abgeschoben worden, reiste ein paar Monate später mit Hilfe von Schleppern illegal wieder nach Deutschland ein, wurde festgenommen und nach Ablehnung seines Asylantrags erneut abgeschoben.

Als Seehofer die verstärkten Kontrollen im Herbst anordnete, hatte es vom Land Salzburg scharfe Kritik an den Maßnahmen gegeben. Deutschland hatte bereits im Herbst 2015 an der Schengen-Binnengrenze zu Österreich eingeführt, um Flüchtlinge - wie Österreich und andere EU-Staaten - an der illegalen Einreise ins Land zu hindern. Speziell an starken Reistagen kam es dadurch am Walserberg zu kilometerlangen Rückstaus. Reisende klagten über lange Wartezeiten, Spediteure, Frächter und der regionale Wirtschaftsverkehr kritisierten hohe Mehrkosten durch die Verzögerungen.