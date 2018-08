Seehofer bei Bier und Brezn statt Berlin

Raus aus Berlin, rein ins Bierzelt: Im oberbayerischen Töging am Inn konnte Innenminister Seehofer gestern den Trubel der Hauptstadt hinter sich lassen. In den vergangenen Wochen musste er Häme für seinen Rücktritts-Rückzieher einstecken, es hagelte Kritik für seine Migrationspolitik und Wortmeldungen auf Pressekonferenzen. Die Werte der CSU rasselten in den Keller. Doch statt dies zu hinterfragen, witterte der CSU-Chef eine Kampagne.

Eine solche warf er bei Bier und Brezn seinen Kritikern vor: „Diejenigen, die jeden Tag dafür eintreten, dass man in der Politik Anstand und Stil zu bewahren hat, überschütten mich mit Worten, die weit unter der Gürtellinie sind“, sagte er, um dann fortzufahren: „Jetzt steht der böse Seehofer vor Ihnen – der Mörder, der Terrorist, der Rassist.“