Sechs Jahre Haft für Putin-Kritiker gefordert

Nawalny indes machte sich als Kämpfer gegen Korruption im Kreml unbeliebt. Auf seinem Internet-Portal hatte er die krassesten Fälle von Korruption behandelt. Als Anwalt hatte er zudem die Interessen zahlreicher Kleinanleger vertreten, an die staatsnahe Konzerne trotz üppiger Gewinne keine Dividende zahlten. Damit kam er den Interessen von Putins Freunden in die Quere, die damals in den Aufsichtsräten saßen. Provoziert fühlen sie sich schon durch den Namen von Nawalnys Internetportal: Rospil. „Ros“ steht für Russland. „Pil“ bedeutet in Gaunerslang so viel wie „abzweigen“.

Endgültig überwarf sich der 37-Jährige mit der Staatsmacht nach der Parlamentswahl 2011. Nawalny stellte sich an die Spitze von Protesten, an denen sich allein in Moskau 120.000 Menschen beteiligten.

Wie schon in der Causa Chodorkowski, verdreht das Gericht auch im Fall Nawalnys die Aussagen von Entlastungszeugen oder hört sie gar nicht erst an. Die Verteidigung kritisiert zudem Verstöße gegen die Strafprozessordnung. Das Urteil wird in Kürze erwartet. Auch, um Nawalnys Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl in Moskau im September zu verhindern. Zwar hat er keine Chance gegen Putin-Freund Sergei Sobjanin, doch könnte er ihn in eine Stichwahl zwingen. Aus Kreml-Sicht eine Katastrophe, die sich bei den Präsidentenwahlen 2018 wiederholen und das Ende der Ära Putin einläuten könnte.