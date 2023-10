"Ex-Ösi-Kanzler" Sebastian Kurz, so bezeichnet in der Online-Ausgabe der deutschen Bild Zeitung, nimmt in einem Artikel derselben zur deutschen Flüchtlingsdebatte Stellung und erhebt darin schwere Vorwürfe gegen die Ampel-Regierung. Unter anderem sagt Kurz über die jüngsten Vorwürfe des US-Milliardärs Elon Musk gegenüber der deutschen Regierung: "Musk hat hier mit seiner Kritik recht".

In dem Text mit dem Titel "Deutsche Regierung WILL Grenzen NICHT schützen" wird Kurz außerdem wie folgt zitiert: "Die Realität ist ganz einfach: Hunderte Millionen Menschen auf der Welt leben unter sehr schlechten Bedingungen. Wenn der Eindruck ist, dass unsere Grenzen offen sind, werden sich auch Millionen Menschen auf den Weg machen."