"Sea-Watch": Rackete wirft deutscher Regierung Untätigkeit vor

Sie wünsche sich, dass in der Flüchtlingspolitik über das Versagen der EU diskutiert werde statt über "Einzelpersonen wie mich". Dass sie durch ihre Festnahme in Italien in den Mittelpunkt der Debatte gerückt sei, sei ihr unangenehm. "Es ist keine Situation, die ich mir gewünscht habe."

Festnahme für ungültig erklärt

Rackete war mit den geretteten Flüchtlingen zweieinhalb Wochen auf dem Mittelmeer unterwegs gewesen. In der Nacht auf vergangenen Samstag war sie auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden, nachdem sie ihr Rettungsschiff trotz des Verbots der italienischen Behörden in den Hafen der Insel gesteuert hatte.