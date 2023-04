Schwulem Österreich-Iraner droht Todesstrafe: Vorwurf an Außenamt

Um Repressalien gegen die Familie im Iran zu vermeiden, will das Paar anonym bleiben. Der iranische Ehemann des Österreichers, lebt und arbeitet seit Jahren als Augenarzt in der EU. Sollte er aber wieder in seine alte Heimat einreisen, müsse damit rechnen, verhaftet und gehängt zu werden, berichtete Ö1.

Wenn seine Eltern krank werden würden oder etwas passiere, weshalb er dringend in den Iran müsse, habe er keine Alternative. "Es gibt keine Möglichkeit. Ich kann mein Land, meine Zukunft in meinem Land und alles, was ich hatte, (....) vergessen", zitierte das Morgenjournal den Betroffenen.