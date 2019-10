Schwere Kämpfe zwischen türkischem und syrischem Militär

Gemeinsame Patrouillen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Mittwoch, dass ab Freitag gemeinsame türkisch-russische Patrouillen in dem Gebiet starten werden. Mit den Patrouillen will die Türkei unter anderem feststellen, ob sich die Kurdenmiliz YPG, wie von Russland versichert, aus der Grenzregion zurückgezogen hat.

Erdogan deutete an, dass er daran zweifle: Türkische Informationen wiesen darauf hin, "dass man in dieser Sache nicht vollkommen erfolgreich war", sagte er. Erdogan drohte erneut, er werde die Militäroffensive in Nordsyrien fortsetzen, sollte sich die YPG nicht aus einem Gebiet von 30 Kilometern Breite zurückgezogen haben. Am Dienstag hatte Russland erklärt, dass sich die Kurdenmiliz YPG schon vor Ende einer Waffenruhe aus Nordsyrien zurückgezogen habe.